FuelCell progresse grâce à un accord portant sur la fourniture d'électricité à des centres de données mondiaux
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O ont augmenté de 3,5 % à 8,32 $ avant la mise sur le marché

** La société signe un accord avec Sustainable Development Capital pour explorer le déploiement d'un maximum de 450 mégawatts de systèmes d'alimentation à pile à combustible avancés pour soutenir la croissance des centres de données et d'autres besoins énergétiques critiques à l'échelle mondiale

** Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention décrivant leurs plans pour soutenir des solutions énergétiques qui améliorent la disponibilité, la résilience et la compétitivité des coûts

** En 2025, le FCEL a baissé de 19,1 %

