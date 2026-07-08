FuelCell Energy s'effondre après une levée de fonds de 225 millions de dollars

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8 juillet - ** Les actions de FuelCell Energy ( FCEL.O ), société spécialisée dans les énergies renouvelables, ont chuté de 17,6 % avant l'ouverture de la séance de mercredi, à 21,38 dollars, après la fixation du prix de l'émission complémentaire dans la nuit ** FCEL a annoncé mardi en fin de journée d'environ 10,7 millions d'actions à 21 dollars, pour un produit brut de 225 millions de dollars

** Le montant de l'offre a été revu à la hausse par rapport aux 200 millions de dollars initialement prévus et le prix a été fixé avec une décote de 19,1 % par rapport au dernier cours de l'action

** FCEL prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer des dépenses d’investissement visant à accroître sa capacité de production, son fonds de roulement et à des fins générales

** Citigroup et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés d’Oppenheimer, de RBC et de Goldman Sachs

** FCEL, dont le siège se trouve à Danbury, dans le Connecticut, compte environ 67,6 millions d’actions en circulation

** L'action FCEL a chuté de près de 13 % mardi, mais a plus que quadruplé au cours des trois derniers mois

** La recommandation moyenne de 8 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG