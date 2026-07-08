 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FuelCell Energy s'effondre après une levée de fonds de 225 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions de FuelCell Energy ( FCEL.O ), société spécialisée dans les énergies renouvelables, ont chuté de 17,6 % avant l'ouverture de la séance de mercredi, à 21,38 dollars, après la fixation du prix de l'émission complémentaire dans la nuit ** FCEL a annoncé mardi en fin de journée d'environ 10,7 millions d'actions à 21 dollars, pour un produit brut de 225 millions de dollars

** Le montant de l'offre a été revu à la hausse par rapport aux 200 millions de dollars initialement prévus et le prix a été fixé avec une décote de 19,1 % par rapport au dernier cours de l'action

** FCEL prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer des dépenses d’investissement visant à accroître sa capacité de production, son fonds de roulement et à des fins générales

** Citigroup et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés d’Oppenheimer, de RBC et de Goldman Sachs

** FCEL, dont le siège se trouve à Danbury, dans le Connecticut, compte environ 67,6 millions d’actions en circulation

** L'action FCEL a chuté de près de 13 % mardi, mais a plus que quadruplé au cours des trois derniers mois

** La recommandation moyenne de 8 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BARCLAYS
497,625 GBX LSE -3,58%
CITIGROUP
138,325 USD NYSE -1,74%
FUELCELL ENERGY
23,1200 USD NASDAQ -10,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,47 +3,33%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank