FuelCell Energy : hausse des recettes et réduction des pertes au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** L'action de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O augmente de 5,1 % avant le marché pour atteindre 8,3 $ jeudi

** La société affiche des revenus de 55 millions de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente

** La perte nette se réduit à 29,3 millions de dollars, contre une perte de 39 millions de dollars un an plus tôt

** "Notre stratégie est profondément axée sur le marché des centres de données, où nous voyons des opportunités significatives pour nos solutions d'alimentation efficaces et résilientes", déclare le directeur général Jason Few

** Le plus grand segment de la société - les produits - a augmenté de 54%, grâce à un contrat de service à long terme avec Gyeonggi Green Energy pour la livraison de 10 modules de piles à combustible pour sa plate-forme d'alimentation

** En incluant les mouvements de la séance, FCEL est en baisse de ~12% depuis le début de l'année