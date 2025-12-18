 Aller au contenu principal
FuelCell Energy fait un bond de 33 %, s'apprêtant à mettre fin à sa série de pertes depuis le début de l'année, grâce à des résultats positifs au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 18/12/2025

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions de FuelCell Energy FCEL.O font un bond de 33 %, s'apprêtant à vivre leur meilleure journée depuis novembre 2020 et à réaliser des gains depuis le début de l'année

** L'entreprise d'énergie renouvelable affiche une hausse de 12 % de ses revenus au quatrième trimestre et une perte nette moins importante

** Le directeur général Jason Few déclare que FCEL va se concentrer sur le marché des centres de données

** L'utilisation croissante de l'IA stimule le marché des centres de données à l'échelle mondiale

** La hausse des actions permet à l'entreprise d'enregistrer des gains d'environ 15 % depuis le début de l'année; elle avait enregistré des baisses au cours de chacune des quatre dernières années

