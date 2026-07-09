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FuelCell Energy en hausse grâce à sa collaboration avec Siemens visant à étendre le déploiement des piles à combustible
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

9 juillet - ** L'action de FuelCell Energy FCEL.O est en hausse de 7,3% à 24,17 dollars

** FCEL s'associe à Siemens pour accélérer le développement de la production d'électricité à partir de piles à combustible

** Dans le cadre de cet accord, Siemens concevra et fournira les systèmes électriques auxiliaires destinés aux installations de piles à combustible, afin de soutenir le déploiement de projets commerciaux de plus de 100 mégawatts

** FCEL et Siemens mèneront conjointement des projets dans les domaines de l'ingénierie, de l'intégration de systèmes et de la fourniture de solutions énergétiques décentralisées **En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action affiche une hausse de 230% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FUELCELL ENERGY
22,9700 USD NASDAQ +1,91%
SIEMENS
273,800 EUR XETRA +3,11%
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