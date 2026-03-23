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FuelCell Energy en hausse grâce à des plans d'expansion de la production
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable FuelCell Energy FCEL.O augmentent de 3,8 % à 6,84 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle déploie des blocs d'énergie normalisés de 12,5 mégawatts pour accélérer le déploiement dans les marchés où le réseau est limité

** La société indique qu'elle prévoit de multiplier par plus de trois la capacité de production de son usine de Torrington (Connecticut), qui passera d'environ 100 à 350 MW, afin de répondre à la demande attendue

** La société déclare que son pipeline de développement commercial a augmenté de 275 % depuis février 2025, la grande majorité de l'augmentation provenant des clients des centres de données

** Jusqu'à la dernière clôture, FCEL a baissé de 9,85 % depuis le début de l'année

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FUELCELL ENERGY
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