FTSE Russell sollicite des commentaires sur la règle d'entrée rapide pour les indices boursiers américains à l'approche des grandes introductions en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a déclaré mercredi qu'il cherchait à obtenir des commentaires du marché sur l'introduction potentielle d'une règle d'introduction en bourse à entrée rapide et de conditions d'éligibilité minimales pour les indices d'actions américaines Russell en prévision de plusieurs grandes introductions en bourse attendues en 2026, notamment celles de SpaceX, d'OpenAI et d'Anthropic.