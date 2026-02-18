 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FTSE Russell sollicite des commentaires sur la règle d'entrée rapide pour les indices boursiers américains à l'approche des grandes introductions en bourse
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a déclaré mercredi qu'il cherchait à obtenir des commentaires du marché sur l'introduction potentielle d'une règle d'introduction en bourse à entrée rapide et de conditions d'éligibilité minimales pour les indices d'actions américaines Russell en prévision de plusieurs grandes introductions en bourse attendues en 2026, notamment celles de SpaceX, d'OpenAI et d'Anthropic.

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank