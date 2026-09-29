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FTC Solar en forte hausse après la signature d'un protocole d'accord avec Linxon et Hitachi Energy
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 16:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le cours de l'action de FTC Solar FTCI.O progresse de 12,4 % pour atteindre 2,7 dollars

** FTC, en collaboration avec Linxon et Hitachi Energy, signe un protocole d’accord établissant un cadre de collaboration stratégique visant à développer et à mettre en œuvre conjointement des projets solaires à grande échelle et des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) à travers l’Amérique du Nord et d’autres marchés convenus d’un commun accord

** Dans le cadre de cet accord, Linxon agira en tant que principal intégrateur EPC (ingénierie, approvisionnement, construction) et maître d’œuvre en charge de la relation client

** Hitachi Energy fournira des onduleurs solaires à l’échelle industrielle, des systèmes de conversion de puissance pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), ainsi que les systèmes d’automatisation et de contrôle nécessaires au fonctionnement des centrales

** FTC Solar fournira des suiveurs solaires, des systèmes de montage et les solutions connexes pour le reste du système

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action FTCI affiche une baisse de 76,81 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FTC SOLAR
2,3900 USD NASDAQ +0,42%
HITACHI LTD
30,350 EUR Tradegate -2,72%
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