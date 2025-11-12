 Aller au contenu principal
FTC Solar bondit grâce à un chiffre d'affaires au T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société solaire FTC Solar

FTCI.O augmentent de 26 % à 9,49 $

** Les revenus de la société pour le troisième trimestre ont plus que doublé par rapport à l'année dernière pour atteindre 26 millions de dollars, et ont battu les estimations des analystes de 21,12 millions de dollars - données compilées par LSEG

** FTCI affiche une perte plus faible de 5,3 millions de dollars pour le trimestre rapporté, contre 12,68 millions de dollars l'année dernière

** La société conclut également un accord pour acheter 55% des parts d'Alpha Steel pour un montant total de 2,7 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait se situer entre 30 et 35 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 35 % depuis le début de l'année

