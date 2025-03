FT-100 : nouveau record à 8.900Pts information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Dopé par les +175% de BAE systems, le FT-100 inscrit un nouveau record à 8.900Pts, pulvérisant le précédent zénith des 8.800 du 12 février dernier : le prochain objectif se situe vers 8.940Pts (il est donc tout proche) en tenant compte de la dernière oscillation vers 8.660.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.