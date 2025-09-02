Frontier s'envole alors que la deuxième faillite de son rival Spirit ravive les espoirs de parts de marché

Les actions de Frontier Group

ULCC.O ont bondi de 15% mardi, les investisseurs pariant sur le fait que le transporteur à très bas prix gagnerait davantage de parts de marché à la suite de la deuxième faillite en quelques mois de son principal rival Spirit Airlines et de ses projets de réduction des itinéraires.

L'action était en passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de cinq mois, soulignant les attentes selon lesquelles les turbulences chez Spirit pourraient remodeler le secteur des compagnies aériennes à bas prix aux États-Unis et donner à Frontier un avantage concurrentiel.

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'ils considéraient Frontier comme le mieux placé pour bénéficier de la faillite de Spirit, étant donné le chevauchement des réseaux des deux compagnies aériennes. Le courtier a également relevé sa note de "hold" à "buy".

Spirit s'est placée vendredi sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation n'ait pas réussi à lui donner une assise financière plus solide.

Bien que le transporteur basé en Floride - qui est sorti de sa première faillite en mars - prévoit de continuer à voler, il a déclaré qu'il réduirait sa présence sur certains marchés et sa flotte afin de réduire ses dettes et ses obligations de location.

"En général, une partie de la capacité de Spirit devrait être supprimée, ce qui atténuera la pression sur le marché intérieur, en particulier sur la cabine principale, à un moment où la demande intérieure s'améliore également après la forte baisse du début de l'année", a déclaré Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, dans une note.

Frontier a le plus grand chevauchement de sièges avec Spirit, bien que des questions subsistent quant à savoir si les transporteurs à très bas prix peuvent maintenir leur modèle commercial à mesure que les coûts augmentent.

Le transporteur, qui a étendu son réseau , a récemment annoncé 20 nouveaux itinéraires pour la saison d'hiver et a mis en place des offres visant à fidéliser les passagers et à les détourner de leurs rivaux.

Cependant, les analystes ont déclaré que les transporteurs à service complet tels que United Airlines UAL.O et Delta Air

DAL.N sont mieux équipés pour faire face à l'évolution du marché de l'aviation aux États-Unis.