Frontier s'envole alors que la deuxième faillite de son rival Spirit ravive les espoirs de parts de marché
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivansh Tiwary et Anshuman Tripathy

Les actions de Frontier Group

ULCC.O ont bondi de 15% mardi, les investisseurs pariant sur le fait que le transporteur à très bas prix gagnerait davantage de parts de marché à la suite de la deuxième faillite en quelques mois de son principal rival Spirit Airlines et de ses projets de réduction des itinéraires.

L'action était en passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de cinq mois, soulignant les attentes selon lesquelles les turbulences chez Spirit pourraient remodeler le secteur des compagnies aériennes à bas prix aux États-Unis et donner à Frontier un avantage concurrentiel.

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'ils considéraient Frontier comme le mieux placé pour bénéficier de la faillite de Spirit, étant donné le chevauchement des réseaux des deux compagnies aériennes. Le courtier a également relevé sa note de "hold" à "buy".

Spirit s'est placée vendredi sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation n'ait pas réussi à lui donner une assise financière plus solide.

Bien que le transporteur basé en Floride - qui est sorti de sa première faillite en mars - prévoit de continuer à voler, il a déclaré qu'il réduirait sa présence sur certains marchés et sa flotte afin de réduire ses dettes et ses obligations de location.

"En général, une partie de la capacité de Spirit devrait être supprimée, ce qui atténuera la pression sur le marché intérieur, en particulier sur la cabine principale, à un moment où la demande intérieure s'améliore également après la forte baisse du début de l'année", a déclaré Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, dans une note.

Frontier a le plus grand chevauchement de sièges avec Spirit, bien que des questions subsistent quant à savoir si les transporteurs à très bas prix peuvent maintenir leur modèle commercial à mesure que les coûts augmentent.

Le transporteur, qui a étendu son réseau , a récemment annoncé 20 nouveaux itinéraires pour la saison d'hiver et a mis en place des offres visant à fidéliser les passagers et à les détourner de leurs rivaux.

Cependant, les analystes ont déclaré que les transporteurs à service complet tels que United Airlines UAL.O et Delta Air

DAL.N sont mieux équipés pour faire face à l'évolution du marché de l'aviation aux États-Unis.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 19:03:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

