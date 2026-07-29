Frontier prévoit un bénéfice supérieur aux estimations au troisième trimestre, grâce à la hausse des tarifs aériens et à un assouplissement de la concurrence suite au retrait de Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données relatives aux actions au paragraphe 3, ajout des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 5, et des commentaires des analystes au paragraphe 14) par Nandan Mandayam et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne à très bas coût Frontier Airlines ULCC.O a annoncé mercredi des prévisions de résultats pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur un pouvoir de fixation des prix accru suite au retrait de son concurrent Spirit pour aider à atténuer la hausse des coûts de carburant liée au conflit au Moyen-Orient. Frontier a déclaré que les réductions généralisées de capacité aux États-Unis, conjuguées à la hausse des coûts du kérosène et à la liquidation de Spirit Airlines, lui avaient permis d’augmenter ses tarifs de plus de 50 % au cours du deuxième trimestre, limitant ainsi l’impact de la flambée des coûts de carburant sur ses marges. L'action de la compagnie aérienne basée à Denver a progressé de 4,4 %. Le directeur général Jimmy Dempsey a déclaré qu’il s’attendait à ce que le chiffre d’affaires par siège-mille disponible, indicateur du pouvoir de fixation des prix, augmente de 20 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

“La structure actuelle de l’offre concurrentielle est très favorable à Frontier et nous en tirons parti; cela nous permet d’atténuer l’impact des prix élevés du pétrole pour le moment”, a déclaré M. Dempsey lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Frontier a transporté 14 % de passagers en plus au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires par passager a augmenté de 54 %. Les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient ont rendu difficile pour les compagnies aériennes de prévoir avec précision leurs résultats , mais la visibilité s’améliore à mesure que les prix du carburant se sont modérés par rapport à leurs sommets du printemps. Les transporteurs américains ont indiqué avoir réussi à répercuter sur les voyageurs une part plus importante des coûts de carburant que prévu initialement au cours du deuxième trimestre.

Frontier a payé 4,17 dollars par gallon de carburant au cours du trimestre clos le 30 juin, soit une hausse de 77 % par rapport à l’année précédente, le coût total du carburant ayant presque doublé pour atteindre 436 millions de dollars.

La compagnie prévoit de renouer avec la rentabilité au second semestre, avec un bénéfice par action au troisième trimestre compris entre une perte de 10 cents et un bénéfice de 10 cents, alors que les analystes tablaient sur une perte de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également pour le quatrième trimestre un bénéfice compris entre le seuil de rentabilité et 20 centimes par action, alors que les analystes tablent sur un bénéfice de 24 centimes par action.

La compagnie aérienne table sur un coût moyen du carburant de 3,70 dollars par gallon au troisième trimestre et de 3,50 dollars par gallon au quatrième trimestre.

Par ailleurs, Frontier a indiqué que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait atteint le niveau record de 1,28 milliard de dollars, “grâce à une forte demande de voyages et à une capacité concurrentielle favorable”. Sa perte nette ajustée pour le trimestre s’est réduite à 22 millions de dollars, contre 70 millions de dollars un an plus tôt, tandis que la perte trimestrielle ajustée s’est établie à 10 centimes par action, soit un montant inférieur aux 31 centimes par action enregistrés l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une perte de 48 centimes par action, alors que la compagnie avait précédemment estimé une perte ajustée comprise entre 45 et 60 centimes par action.

“Le résultat par action de Frontier au deuxième trimestre a largement dépassé les attentes, avec un chiffre d’affaires nettement supérieur aux prévisions, mais aussi une meilleure exécution à tous les niveaux”, a déclaré Savanthi Syth, analyste actions chez Raymond James.