Frontier Group affiche une perte inférieure aux prévisions au premier trimestre ; son action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** Les actions de Frontier Group Holdings ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, progressent de 8 % pour atteindre environ 4,41 $ ** La société affiche une perte inférieure aux prévisions au premier trimestre, grâce à la reprise de la demande de voyages aux États-Unis

** Elle indique qu'elle prévoit de capter une part importante de la demande après la récente cessation d'activité de Spirit Airlines

** La perte ajustée de Frontier au premier trimestre, de 30 cents par action, est inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur une perte de 36 cents – données compilées par LSEG

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'ULCC affiche une baisse de 6,3 % depuis le début de l'année