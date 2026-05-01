Frontier et JetBlue Airways profitent de l'annonce de l'échec de l'accord de sauvetage du gouvernement pour Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions de la compagnie aérienne low-cost Frontier ULCC.O et de JetBlue Airways JBLU.O , basée à New York, ont bondi respectivement de 13,4% et 7,6%

** La compagnie aérienne low-cost Spirit Airlines s'apprête à mettre la clé sous la porte alors que l'accord de sauvetage proposé par le gouvernement tombe à l'eau, rapporte le Wall Street Journal

** Reuters a rapporté la semaine dernière que l'accord de sauvetage proposé par le gouvernement comprenait un financement de 500 millions de dollars et une condition selon laquelle le gouvernement obtiendrait des bons de souscription équivalant à 90 % du capital de Spirit

** Les actions des compagnies aériennes ont chuté lorsque la nouvelle du plan de sauvetage a été annoncée

** ULCC a chuté d'environ 13%, tandis que JBLU a progressé de 13% depuis le début de l'année