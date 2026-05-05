Frontier Airlines voit là une occasion de capter la demande cédée par Spirit

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* Frontier prévoit une hausse de 3 % à 5 % de son chiffre d'affaires unitaire suite au retrait de Spirit

* Le titre de la compagnie aérienne en hausse de 8 %

* La compagnie s'attend à une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

(Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 10) par Nandan Mandayam et Shivansh Tiwary

Frontier Airlines ULCC.O a déclaré mardi qu'elle s'attendait à absorber une demande importante suite à la cessation d'activité de sa rivale Spirit Airlines, une décision qui, selon elle, stimulera son chiffre d'affaires unitaire grâce à un grand nombre de liaisons communes.

La faillite de Spirit élimine le concurrent le plus féroce de Frontier sur plus de 100 liaisons qui se chevauchent et offre à Frontier la possibilité de gagner des parts de marché et de renforcer son pouvoir de fixation des prix.

« En nous appuyant sur les bénéfices tirés des précédents ajustements de capacité de Spirit, nous pensons que leur sortie de marché favorisera une hausse de 3 à 5 % du revenu par siège-mille disponible (RASM) à l’avenir », a déclaré Robert Schroeter, directeur commercial de Frontier, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

La compagnie aérienne low-cost prévoit une hausse de 20 % de son revenu unitaire au deuxième trimestre, grâce à ses efforts pour compenser la hausse des coûts de carburant, à la résilience de la demande de voyages et au retrait de Spirit.

Elle prévoit de récupérer environ 35 % à 45 % de la hausse des coûts de carburant au deuxième trimestre.

« Toutes choses égales par ailleurs, la cessation des activités de Spirit réduit la capacité concurrentielle sur ses marchés et supprime l’option tarifaire la plus basse habituellement proposée aux consommateurs, ce qui peut faire grimper les prix à mesure que les parts de marché se consolident à la hausse », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Frontier a annoncé mardi une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre, la flambée des prix du kérosène due à la guerre en Iran érodant ses marges.

La flambée des prix du carburant liée à la guerre a fait sa première victime dans le secteur aérien la semaine dernière, Spirit ayant mis fin à ses activités après que la hausse des dépenses de carburant a bouleversé ses plans de sortie de faillite.

Contrairement à leurs homologues proposant un service complet, les compagnies low-cost disposent de moins de leviers pour augmenter leurs revenus accessoires afin de faire face à une flambée des prix du carburant, qui représentent généralement environ un quart de leurs dépenses d'exploitation.

La compagnie aérienne basée à Denver envisage d'acheter les actifs de Spirit, y compris ses avions, a déclaré le directeur général Jimmy Dempsey, ajoutant que la société resterait rigoureuse dans ses décisions.

Pour le deuxième trimestre, Frontier prévoit une perte comprise entre 45 et 60 cents, supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 43 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré une perte ajustée de 30 cents par action pour le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à une perte de 36 cents.

Elle a payé un prix moyen de 2,88 dollars par gallon de carburant au premier trimestre, soit plus que les 2,5 dollars qu'elle prévoyait de payer avant la guerre en Iran. Pour le deuxième trimestre, elle s'attend à payer 4,25 dollars par gallon de kérosène.