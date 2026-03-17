Frontier Airlines annonce que ses prévisions pour l'ensemble de l'année sont en cours de révision

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Frontier Airlines ULCC.O a déclaré mardi que ses prévisions pour l'ensemble de l'année étaient en cours de révision, alors que les transporteurs sont aux prises avec une forte hausse des prix du kérosène en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les prix du kérosène ont augmenté de manière significative depuis que la compagnie a publié ses prévisions précédentes et devraient maintenant s'établir en moyenne à environ 3,00 $ par gallon pour le premier trimestre de 2026, a déclaré la compagnie.