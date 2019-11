Frey signe un partenariat avec BNP Paribas REIM pour son ensemble commercial de plein air situé au Portugal

La foncière FREY, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air annonce la signature d'un accord avec l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, géré par BNP Paribas REIM France, en vue de l'entrée de ce dernier au capital de la société détenant l'ensemble commercial Algarve Shopping & Albufeira Retail Park situé dans le sud du Portugal, par acquisition de 30% des actions détenues par Frey.A cette occasion, Antoine FREY, Président directeur général, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir BNP Paribas Diversipierre dans l'un de nos plus grands actifs de la Péninsule Ibérique. Acquis en juillet dernier, cet actif de grande qualité allie un rendement récurrent élevé et un potentiel important de création de valeur par sa rénovation et son extension. Ce partenariat témoigne ainsi la confiance d'un grand investisseur institutionnel dans le Retail de plein air et dans notre modèle de foncière de développement qui fait de Frey un leader reconnu dans cette classe d'actifs ».Sigrid DUHAMEL, Présidente du Directoire de BNP Paribas REIM France, déclare : « Ce partenariat avec la foncière Frey permet à BNP Paribas Diversipierre d'intégrer à son portefeuille un nouveau marché immobilier européen. Affichant de solides fondamentaux opérationnels et un potentiel de création de valeur à terme, l'Algarve Shopping & Albufeira Retail Park bénéficiera des compétences et du savoir-faire de notre partenaire, spécialiste de l'urbanisme commercial."