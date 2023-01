FREY signe l'acquisition d’une nouvelle forêt en Côte d’Or (21)

FoREY®, le groupement forestier de FREY, complète son patrimoine avec un huitième massif forestier de 447 hectares en Côte d’Or (21).

Ce nouveau massif forestier, contigu à la première acquisition du Groupe en 2020 sur les communes de Messigny-et-Vantoux et Saussy (21), est composé des forêts de la Pépine et de l’Ermitage. Il se caractérise par une belle mixité d’essences, avec un mélange de feuillus (chênes et hêtres principalement) et de résineux (pins noirs et épicéas). Il présente ainsi un bon potentiel de valorisation de la faune et de la flore.