FREY poursuit sa politique de financement durable et conclut un nouveau crédit d’un montant total de 110 M€ assorti de critères de performances ESG

FREY annonce ce jour la signature d’une nouvelle ligne de financement moyen terme assortie de critères de performances ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) d’un montant total de 110 M€ à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires historiques.



Forte de son statut d’entreprise à Mission, certifiée B Corp™, FREY agit au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème. Ce nouveau financement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de crédits responsables du Groupe. Pour rappel, les conditions financières sont liées au respect de 4 grands engagements RSE pris par FREY à horizon 2030, à savoir :

- La poursuite de l’investissement et l’exploitation dans des forêts françaises durablement gérées à travers FoREY, son groupement forestier créé en 2020 ;

- L’obtention de certifications environnementales : BREEAM pour les projets de développement de taille significative conservés par la foncière et BREEAM In-Use pour les actifs en patrimoine de taille significative avec pour objectif 100% des actifs certifiés à horizon 2025 ;

- Le développement de la mobilité bas carbone visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) (scope 3) des actifs en patrimoine ;

- Le maintien de la certification B Corp® obtenue en 2021.