Frey, le bailleur préféré des enseignes

Comme chaque anne?e, le magazine SITES COMMERCIAUX a publie?, dans son nume?ro de novembre « spe?cial MAPIC », son enque?te annuelle sur la relation entre bailleurs et enseignes. Et a? l'instar de 2018, FREY a rec?u le meilleur « scoring » de la part des enseignes de centre- ville et de pe?riphe?rie. La foncie?re a notamment e?te? distingue?e pour sa qualite? relationnelle, son ouverture a? la ne?gociation, ainsi que pour la qualite? marketing de ses centres.Ame?nageur - de?veloppeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncie?re spe?cialise?e dans les grandes ope?rations de renouvellement urbain ainsi que dans le de?veloppement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces a? ciel ouvert, proposent une offre comple?te me?lant shopping et loisirs, pour cre?er une « expe?rience augmente?e » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader franc?ais reconnu sur cette classe d'actifs re?siliente, au marche? profond (cre?ation, extension, re?novation) et en parfaite ade?quation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivite?s. Autre pilier structurant du savoir-faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle de?veloppe en s'appuyant sur sa filiale de?die?e CITIZERS.