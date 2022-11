FREY : élu « bailleur préféré » par les enseignes en 2022

Chaque année Sites Commerciaux dévoile le palmarès des bailleurs préférés des enseignes. Ce classement, organisé par le magazine de l’immobilier et de l’urbanisme commercial, évalue les foncières sur 5 critères : l’accompagnement à l’international ; le marketing et la gestion des centres ; l’ouverture à la négociation et les qualités relationnelles. En 2022, FREY est désignée la foncière préférée des enseignes.



« Cette reconnaissance salue le travail quotidien et engagé de nos équipes auprès de nos partenaires et clients. Il vient témoigner de la relation de confiance que nous avons toujours instaurée. À l’heure où le commerce physique connaît de nombreuses mutations et doit se renouveler, FREY est fière d’être aux côtés de ses clients et de proposer bien plus que des centres commerciaux mais des centres d’intérêts collectifs, vivants, ludiques, conviviaux, attentifs au bien-être de tous et respectueux de l’environnement. » précise Antoine Frey, Président-Directeur Général de FREY.