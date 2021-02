FREY devient la 1ère société foncière à mission de France

FREY marque une nouvelle fois son empreinte sur le secteur de l'immobilier commercial en devenant la 1ère société foncière française à adopter la qualité d' « entreprise à mission » en inscrivant dans ses statuts sa raison d'être - remettre le commerce au service de l'intérêt collectif - les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux qui y sont attachés.



Depuis 2007, FREY, pionnier des retail parks écologiques (avec son concept Greencenter) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » (Shopping Promenade), s'implique au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes.



Début 2020, le Groupe a concrétisé cette démarche en se fixant pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030, avec trois engagements marquants : investir 35M€ pour acquérir et exploiter en France des forêts durablement gérées, destinées à fournir la filière construction bois française, utiliser massivement le bois comme matériau biosourcé pour la construction de ses projets, et publier chaque année l'impact financier de son empreinte carbone sur sa rentabilité (RNPG Carbone).



Nouveau témoignage de cet engagement, le 29 janvier 2021, les actionnaires de Frey ont approuvé à l'unanimité lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire, la résolution visant à lui permettre d'adopter le statut de Société à Mission.