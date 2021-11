FREY conclut pour la première fois deux financements d’un montant total de 150 M€ assortis de critères de performances ESG

FREY annonce ce jour la signature de 2 lignes de financement moyen terme assorties de critères de performance ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) d'un montant total de 150 M€ à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires historiques : un premier financement d'un montant de 100 M€ auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, LCL et Crédit Agricole Languedoc et un second financement d'un montant de 50 M€ auprès de Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa.