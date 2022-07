FREY affiche des résultats semestriels en forte croissance

Un modèle résilient aux performances renforcées

Taux d’occupation financier : 98,0%

Taux d’encaissement S1 2022 : 97,0%

Taux d’effort Groupe : 8,8%



Un patrimoine en croissance et qui s’internationalise

Patrimoine économique : 1,6 Md€ (+10,6%)

Internationalisation du patrimoine : 28%

Loyers annualisés pdg : 89,5 M€ (+11,0%)



Une rentabilité récurrente solide, accompagnée d’une structure financière efficiente

Revenus locatifs : 42,2 M€ (+30,4%)

Résultat opérationnel courant : 30,1 M€ (+30,8%)

RNPG : 70,9 M€ (x2,8)

ANR EPRA NTA : 32,5 €/action (-0,8% vs fin 2021 et +3,8% vs 30/06/2021)

LTV DI : 37,5%

Liquidités disponibles : 234,8 M€