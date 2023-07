FREY affiche d’excellents résultats semestriels et se prépare à saisir des opportunités

1ère plateforme de commerce de plein air aux fondamentaux solides

Patrimoine économique : 1,7 Md€ (+0,2% à périmètre constant)

Loyers annualisés pdg : 101,2 M€ (+3,6% à périmètre constant)

Taux d’occupation financier : 98,0% (stable)

Taux d’encaissement S1 2023 : 97,6%

Taux d’effort Groupe : 8,3%

Croissance du chiffre d’affaires des commerçants : +5,5%



1ère opération du partenariat innovant avec le Groupe Caisse des Dépôts

Montigny-lès-Cormeilles au sein de la 2ème zone commerciale de France : 55 000 000 visiteurs/an

Programme : 24 000 m2 de commerces, restaurants, activités et services

900 nouveaux logements



Excellente performance opérationnelle

Revenus locatifs : 54,1 M€ (+28,3% vs S1 2022)

Résultat opérationnel courant : 42,6 M€ (+41,5% vs S1 2022)

Résultat net part du groupe : 36,6 M€

ANR EPRA NDV : 34,7€/action (-0,9% vs fin 2022 et +5,5% vs S1 2022)



Structure financière solide

Coût de la dette optimisée : 2,0%

Taux de couverture de la dette : supérieure à 95% sur les 5 prochaines années

Financements levés : 210 M€

Ratio LTV DI : 39,9% (38,9% fin 2022)

Liquidités disponibles : 287,0 M€ porté à 417,0 M€ post arrêté