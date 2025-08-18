Frey acquiert 3 outlets majeurs en Italie pour 410 MEUR
Cette opération s'inscrit dans un partenariat stratégique de 650 MEUR avec Cale Street, société d'investissement adossée au Kuwait Investment Office. Frey prend aussi le contrôle de Land of Fashion, gestionnaire des actifs, et intègre l'ensemble dans une joint-venture majoritaire consolidée globalement .
Les trois sites totalisent plus de 90 000 m² de surface commerciale, 400 boutiques, 11 millions de visiteurs annuels et plus de 360 MEUR de chiffre d'affaires généré par les enseignes .
Avec cette opération et l'intégration du Designer Outlet Berlin acquis en mai 2025, Frey se hisse dans le Top 3 des gestionnaires d'outlets en Europe avec environ 400 000 m² sous gestion .
Antoine Frey, PDG, souligne que cette avancée 'renforce l'empreinte européenne et accélère encore le profil de croissance, tout en consolidant un modèle de retail durable' .
