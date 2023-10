Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresnillo : rechute de -7% vers 512,5£ information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le conglomérat minier Fresnillo rechute de -7% vers 512,5£, son plancher du 5 octobre et l'étape suivante consistera à combler le 'gap' des 510£ du 21 août.

Le titre flirte avec des planchers long terme coïcident avec ceux de mi-mars 2020.

En cas d'enfoncement, le titre irait rapidement chercher les 495£, niveau correspondant à une chute de 50% depuis ses sommets des 6 et 12 janvier dernier.





Valeurs associées FRESNILLO LSE -4.59% FRESNILLO LSE -97.81%