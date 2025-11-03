Freshpet progresse après une hausse des ventes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant d'aliments pour animaux Freshpet FRPT.O augmentent de près de 5,2 % à environ 51,8 $ avant le marché

** FRPT dépasse les estimations de ventes pour le troisième trimestre, grâce à un gain de volume de 12,9 % et à une hausse de 1,1 % des prix et de la gamme de produits de qualité supérieure

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 288,8 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (284,2 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Cependant, Co révise les prévisions pour 2025, citant l'incertitude économique et l'évolution rapide du comportement des consommateurs

** Prévisions de croissance des ventes nettes de ~13%, par rapport aux prévisions précédentes d'une augmentation de 13% à 16% à partir de 2024

** Prévisions d'investissements de ~140 millions de dollars, contre ~175 millions de dollars précédemment

** À la dernière clôture, FRPT a baissé de 66,8 % depuis le début de l'année