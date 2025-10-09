Freshpet plonge après la rétrogradation de Jefferies à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre -

** Les actions du fabricant d'aliments pour animaux Freshpet

FRPT.O chutent de près de 1,7 % à 48,69 $ sur le marché préliminaire

** Jefferies a abaissé la note de l'action de "buy" à "hold", citant que Freshpet ralentit et fait face à des comparaisons difficiles pour les neuf prochains mois

** La société de courtage a également réduit l'objectif de cours à 53 dollars, le plus bas de la rue, contre 97 dollars, ce qui représente une hausse de 7,05 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Puisqu'aucune relance à court terme n'est clairement attendue, l'entreprise continuera probablement de croître à environ 10 %, mais pas plus vite, ajoute la société de courtage

** Freshpet n'attire pas de nouveaux clients au même rythme et l'écart entre les nouveaux et les anciens ménages se réduit" - Jefferies

** La note moyenne de 17 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 84 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FRPT a perdu près de 66,5 % depuis le début de l'année