Fresenius Medical : perd initialement -10%, reprend 6% vers 39,5E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:58

L'annonce des résultats a été fraichement accueilli, avec un plongeon de -10% en quelques minutes jusque vers 37,25E.
Le titre a ouvert sur un gros "gap de rupture" sous 40,88E (et après une clôture à 41,40E) que rien ne laissait présager : le titre s'en est allé tester directement le support oblique moyen terme qui gravite vers 38E, puis a puissamment rebondi jusque vers 39,5E (limitant le repli à -4%).
La configuration demeure une "tête/épaules" sous 47,5/53,6/47E qui induit un risque de rechute jusque sur 33E (plancher du 5 août 2024) puis 31,5E (plancher du 31 octobre 2023.

