Fresenius Medical : perd initialement -10%, reprend 6% vers 39,5E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:58
Le titre a ouvert sur un gros "gap de rupture" sous 40,88E (et après une clôture à 41,40E) que rien ne laissait présager : le titre s'en est allé tester directement le support oblique moyen terme qui gravite vers 38E, puis a puissamment rebondi jusque vers 39,5E (limitant le repli à -4%).
La configuration demeure une "tête/épaules" sous 47,5/53,6/47E qui induit un risque de rechute jusque sur 33E (plancher du 5 août 2024) puis 31,5E (plancher du 31 octobre 2023.
Valeurs associées
|40,530 EUR
|XETRA
|-2,08%
A lire aussi
-
Défense : l'Europe a "de nombreuses lacunes" à combler, notamment technologiques, épingle un rapport
Dépenses militaires record en Europe, guerre en Ukraine, ambitions chinoises, affaiblissement de l'Iran... l'institut spécialisé dans la défense IISS publie ce mardi 24 février les conclusions de l'édition 2026 du rapport de l'Equilibre militaire. Un constat accablant ... Lire la suite
-
La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre 2025, l'attribuant à l'absence de tempête majeure au troisième trimestre et aux incertitudes macroéconomiques, mais ils ont néanmoins dépassé ... Lire la suite
-
Les actions des banques européennes sont en nette baisse mardi, dans le sillage des pertes subies la veille par les valeurs financières américaines, dans un nouvel épisode d'inquiétudes liées aux perturbations potentielles de l'intelligence artificielle (IA) ... Lire la suite
-
Tensions avec la Chine : le Japon annonce le déploiement de missiles sol-air près de Taïwan d'ici 2031
Le Japon accuse la Chine de vouloir "modifier le statu quo par la force ou la coercition" dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins. Dans un contexte de montée des tensions entre Tokyo et Pékin , le Japon a annoncé mardi 24 février ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer