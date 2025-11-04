Fresenius MedCare en recul malgré une rentabilité améliorée
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:50
Le groupe allemand a engrangé un BPA hors exceptionnel en croissance de 37% (+42% hors effets de changes) à 1,10 euro au titre du 3e trimestre 2025, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 22% à 574 MEUR (+28% à changes constants).
Toujours hors exceptionnel, sa marge opérationnelle s'est améliorée de 1,8 point à 11,7%, pour un chiffre d'affaires de plus de 4,88 MdsEUR, en croissance de 3% au total et de 8% à changes constants (+10% en organique).
Fresenius MedCare confirme prévoir pour 2025 une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour ses revenus, et 'dans le haut de celle de 10-20% ou de celle des 20-30%' pour son profit opérationnel hors exceptionnel, à changes constants.
Valeurs associées
|42,970 EUR
|XETRA
|-5,91%
