Fresenius MedCare en recul malgré une rentabilité améliorée
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:50

Fresenius Medical Care lâche 6% à Francfort, après la publication par le spécialiste des dialyses de résultats reflétant une rentabilité améliorée, mais globalement conformes aux attentes et sans relèvement d'objectifs annuels.

Le groupe allemand a engrangé un BPA hors exceptionnel en croissance de 37% (+42% hors effets de changes) à 1,10 euro au titre du 3e trimestre 2025, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 22% à 574 MEUR (+28% à changes constants).

Toujours hors exceptionnel, sa marge opérationnelle s'est améliorée de 1,8 point à 11,7%, pour un chiffre d'affaires de plus de 4,88 MdsEUR, en croissance de 3% au total et de 8% à changes constants (+10% en organique).

Fresenius MedCare confirme prévoir pour 2025 une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour ses revenus, et 'dans le haut de celle de 10-20% ou de celle des 20-30%' pour son profit opérationnel hors exceptionnel, à changes constants.

