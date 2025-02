Fresenius MedCare: BPA en hausse de 8% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:26









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care publie au titre de 2024 un BPA en hausse de 8% à 1,83 euro et un profit opérationnel 'sur la base des perspectives' en croissance de 18% à 1,81 milliard, atteignant ainsi le haut de sa fourchette-cible.



A un peu plus de 19,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste allemand des dialyses s'est tassé de 1% en données brutes, mais a augmenté de 4% en organique. Sur la base des perspectives, il s'est accru de 2%, en ligne avec ses objectifs annuels.



Pour 2025, le groupe anticipe des croissances à des pourcentages 'du haut des 10% au haut des 20%' pour son profit opérationnel, et 'à un seul chiffre bas' pour les revenus, à taux de changes constants et hors éléments exceptionnels.





Valeurs associées FRES MED CARE 45,36 EUR XETRA +1,68%