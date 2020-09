Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frérot (Veolia) n'exclut pas une OPA sur Suez en cas de rejet de son offre à Engie Reuters • 02/09/2020 à 08:36









PARIS, 2 septembre (Reuters) - Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi sur BFM Business: * NE PAS EXCLURE UNE OPA SUR SUEZ SEVI.PA SI L'OFFRE FAITE À ENGIE ENGIE.PA N'ABOUTIT PAS * RENOUVELER SON INVITATION AU DG DE SUEZ À VENIR DISCUTER DU PROJET D'ALLIANCE * LE PRIX PROPOSÉ À ENGIE POUR SUEZ EST "UN TRÈS BON PRIX", "UN PRIX FAIR" Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris 0.00% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%