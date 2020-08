Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frérot convaincu de la réussite de l'offre de Veolia sur Suez Reuters • 31/08/2020 à 11:09









FRÉROT CONVAINCU DE LA RÉUSSITE DE L'OFFRE DE VEOLIA SUR SUEZ PARIS (Reuters) - Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, s'est dit lundi convaincu de la réussite du projet de son groupe de racheter à Engie 29,9% de Suez avant une possible OPA sur l'ensemble du capital, précisant ne pas s'attendre à des offres concurrentes. A l'occasion d'une conférence téléphonique sur cette proposition rendue publique dimanche, Antoine Frérot a également précisé que les activités Eau France de Suez, dont la cession au groupe français de gestion d'infrastructures Meridiam est programmée pour résoudre d'éventuels problèmes de concurrence, généraient un chiffre d'affaires de quatre à cinq milliards d'euros. Le PDG de Veolia a également fait valoir que les marchés de Veolia et Suez étaient fortement complémentaires et il a souligné que le groupe comptait maintenir son radio dette/Ebitda sous le seuil de 3. Il a aussi estimé que cette approche amicale répondait aux souhaits du fonds activiste Amber Capital d'améliorer la valorisation de Suez. (Geert de Clercq, version française Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +6.15% SUEZ Euronext Paris +18.71% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +4.11%