Freeport-McMoRan progresse grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes au T3

23 octobre - ** Les actions de Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,4 % à 41,36 $ en pré-marché

** Le mineur de cuivre dépasse les estimations de bénéfices pour le T3, la hausse des prix ayant permis de compenser la baisse de production due à un cas de force majeure à la mine de Grasberg en Indonésie

** Le bénéfice trimestriel ajusté s'élève à 50 cents/action contre 41 cents/action estimés par les analystes - données LSEG

** A la dernière clôture, FCX a progressé de 7% depuis le début de l'année