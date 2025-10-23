Freeport-McMoRan progresse grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes au T3

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 1,4 % à 41,36 $ en pré-marché
** Le mineur de cuivre dépasse les estimations de bénéfices pour le T3, la hausse des prix ayant permis de compenser la baisse de production due à un cas de force majeure à la mine de Grasberg en Indonésie
** Le bénéfice trimestriel ajusté s'élève à 50 cents/action contre 41 cents/action estimés par les analystes - données LSEG
** A la dernière clôture, FCX a progressé de 7% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer