Freeport-McMoRan en hausse après qu'UBS l'a relevé à "acheter"

3 octobre -

** Les actions de la société minière de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N augmentent de près de 2 % à environ 39,6 $ dans les échanges de pré-marché

** UBS relève le titre de "neutre" à "achat" et augmente le PT de 42,5 $ à 48 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 23,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous prévoyons que la demande de cuivre raffiné en 2026 augmentera d'environ 3 % contre une offre raffinée de <1 % dans un contexte de perturbations multiples telles que des approbations de projets limitées, ce qui se traduira par un prix du cuivre durablement plus élevé", déclare UBS

** L'agence s'attend à ce que FCX se redresse progressivement au cours des 12 prochains mois avec la reprise des activités minières à Grasberg et la normalisation de la production

** 12 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; leur estimation médiane est de 48 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2 % depuis le début de l'année