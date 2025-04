Freeport Mc Moran : plafonne sous 34,5$, retombe sur 33,3$ information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Après un spectaculaire rebond de +25% sur 27,8$, Freeport Mc Moran plafonne sous 34,5$.

Le cours retombe sur 33,3$, soit une semaine de stagnation : le scénario d'une reprise en 'tasse avec anse' n'est pas à écarter: le prochain objectif à la hausse serait alors le comblement du 'gap' des 37,4$ du 2 avril.





Valeurs associées FREEPORT MCMORAN 33,855 USD NYSE +1,48%