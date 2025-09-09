Freeport interrompt l'exploitation de la mine indonésienne de Grasberg à la suite d'un incident souterrain

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mardi qu'il avait temporairement interrompu l'exploitation minière dans le district minier indonésien de Grasberg après qu'un important flux de matériaux humides ait bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, limitant les voies d'évacuation pour sept travailleurs.

L'incident s'est produit lundi tard dans l'un des cinq blocs de production de la mine souterraine de Grasberg Block Cave, en Papouasie centrale, a indiqué la société.

La localisation des sept travailleurs est connue et on pense qu'ils sont sains et saufs, a déclaré Freeport, ajoutant que les équipes de secours s'efforcent de dégager la zone pour permettre une évacuation rapide et en toute sécurité.

Freeport exploite Grasberg, l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre au monde, et construisait une fonderieen Indonésie. Cette fonderie a été endommagée par un incendie l'année dernière et a été fermée.