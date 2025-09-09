 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 734,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés

Freeport interrompt l'exploitation de la mine indonésienne de Grasberg à la suite d'un incident souterrain
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long, ajoute des détails)

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mardi qu'il avait temporairement interrompu l'exploitation minière dans le district minier indonésien de Grasberg après qu'un important flux de matériaux humides ait bloqué l'accès à certaines parties de sa mine souterraine, limitant les voies d'évacuation pour sept travailleurs.

L'incident s'est produit lundi tard dans l'un des cinq blocs de production de la mine souterraine de Grasberg Block Cave, en Papouasie centrale, a indiqué la société.

La localisation des sept travailleurs est connue et on pense qu'ils sont sains et saufs, a déclaré Freeport, ajoutant que les équipes de secours s'efforcent de dégager la zone pour permettre une évacuation rapide et en toute sécurité.

Freeport exploite Grasberg, l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre au monde, et construisait une fonderieen Indonésie. Cette fonderie a été endommagée par un incendie l'année dernière et a été fermée.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
9 810,50 USD LME -0,71%
FREEPORT MCMORAN
46,685 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,52 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
62,75 USD Ice Europ +0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank