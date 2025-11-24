Freeport Indonesia vise une production de 478 000 tonnes de cathodes de cuivre en 2026

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Freeport Indonésie prévoit de produire 478 000 tonnes métriques de cathodes de cuivre et 26 tonnes d'or en 2026, moins que son plan initial en raison d'un processus de récupération en cours après un accident de coulée de boue, a déclaré lundi le directeur général Tony Wenas.

Une coulée de boue survenue en septembre à Grasberg Block Cave (GBC) a tué sept travailleurs et a entraîné la suspension des opérations à la mine, qui représente la majorité de la production du complexe de Grasberg.

"Nous poursuivons la récupération au Grasberg Block Cave avec pour objectif de commencer à exploiter cette mine au premier trimestre 2026", a déclaré Tony Wenas.

Freeport Indonesia a revu à la baisse ses plans de production pour l'année prochaine, a déclaré Tony Wenas. La société avait initialement prévu une production d'environ 700 000 tonnes de cuivre et 45 tonnes d'or.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars pour l'année prochaine, ce qui est légèrement inférieur à l'objectif initial de 8,5 milliards de dollars, car elle s'attend à ce que les prix du cuivre et de l'or soient plus élevés.

Les ventes de cuivre de Freeport devraient également être inférieures de 30 % aux prévisions initiales en 2025, et les ventes d'or inférieures de 50 %, bien que les revenus ne devraient diminuer que de 18 % en raison de la hausse des prix du cuivre.

La société estime à 537 000 tonnes les ventes de cuivre métal et à 33 tonnes les ventes d'or en 2025.