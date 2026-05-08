Freeport Indonesia reporte la reprise de l'exploitation de la mine de cuivre de Grasberg à 2028, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Freeport-McMoRan FCX.N a repoussé d'un an la remise en service de sa mine de cuivre phare de Grasberg en Indonésie et vise désormais un retour à pleine production début 2028, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Freeport-McMoRan n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les activités de Grasberg ont été touchées par une grave coulée de boue en septembre dernier, à la suite de quoi le directeur général Tony Wenas avait déclaré que la mine ne devrait retrouver sa pleine capacité de production qu'en 2027.

Ce retard est lié aux modifications qu' Freeport apporte aux équipements utilisés pour charger le minerai dans les trains, a déclaré la société en avril, après que le minerai souterrain s'est humidifié en raison de l'infiltration d'eau souterraine suite à la fermeture de la mine en septembre.