Freeport Indonesia indique que le minerai humide ralentit la reprise de Grasberg, avec un retour à un niveau de production quasi normal prévu pour 2027

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* « Les travaux de modernisation des infrastructures visent à prévenir de futurs accidents », a déclaré M. Wenas à Reuters

* Les prix du cuivre ont bondi après un accident survenu l'année dernière qui a fait 7 morts et entraîné la suspension de l'exploitation minière

* Le complexe fonctionne à 50 % de sa capacité, avec une montée en puissance à 65 % cette année, pour atteindre une production quasi maximale fin 2027

* Prolongation du permis et investissement de 20 milliards de dollars prévus après 2041

* La demande de cuivre augmente en raison des besoins en infrastructures liés à l'IA

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Fransiska Nangoy et Gibran Naiyyar Peshimam

La reprise de la mine d'or et de cuivre de Grasberg, exploitée par PT Freeport Indonesia , prend plus de temps que prévu, mais l'exploitation devrait approcher sa pleine capacité d'ici fin 2027, a déclaré mercredi son directeur général à Reuters.

Le calendrier de ce complexe – la deuxième plus grande mine de cuivre et la plus grande mine d'or au monde – est suivi de près depuis que les opérations sur le site principal ont été interrompues l'année dernière à la suite d'un accident qui a coûté la vie à sept travailleurs et inondé le site de matériaux humides.

«Nous avons découvert que le minerai du GBC, à présent, en raison de l’incident, contient plus d’eau… comme le minerai va être beaucoup plus humide que ce que nous pensions, nous devons modifier la goulotte», a déclaré Tony Wenas lors d’une interview au siège de la société à Jakarta, en référence au Grasberg Block Cave du complexe.

Il a ajouté que cette modification était cruciale pour la sécurité à long terme . La société construit également de nouvelles infrastructures pour éviter que l'accident de septembre ne se reproduise, a-t-il précisé.

ACCÉLÉRATION

Lecomplexe – détenu majoritairement par la holding d’État indonésienne et exploité par la société américaine Freeport-McMoRan FCX.N –fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité et devrait atteindre 65 % d’ici la fin de l’année, a déclaré M. Wenas.

« Au second semestre de l'année prochaine, nous approcherons de notre pleine capacité », a-t-il déclaré , ajoutant que la production de cathodes de cuivre en 2027 est estimée à environ 1 ,2 milliard de livres et celle d'or à 1 million d'onces.

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions pour 2026 , qui tablent sur 800 millions de livres de cathodes de cuivre et 700 000 onces d’or.

M. Wenas a indiqué qu'environ 20 milliards de dollars avaient été réservés pour de nouveaux investissements à Grasberg après 2041, date à laquelle le permis d'exploitation minière actuel de Freeport Indonesia expirera.

Un protocole d'accord visant à prolonger le permis au-delà de 2041 a été signé cette année à Washington lors d'un voyage du président Prabowo Subianto, à l'occasion de sa rencontre avec le président américain Donald Trump.

Cette prolongation coïncidera avec le transfert d'une participation supplémentaire de 12 % dans Freeport Indonesia au gouvernement indonésien, a déclaré M. Wenas.

UNE CROISSANCE TIENDE PAR L'IA

M. Wenas a déclaré que la demande de cuivre devrait augmenter parallèlement à la croissance mondiale del'intelligence artificielleet des infrastructures associées .

« L'(, l'IA, l'), le cloud, l'(et l'infrastructure) nécessiteront beaucoup d'énergie, et l'énergie implique la construction de nombreuses nouvelles centrales... qui auront besoin de plus de cuivre », a-t-il déclaré, ajoutant qu'un approvisionnement stable favoriserait une hausse des prix.

Grasberg se trouve en Papouasie, une région riche en ressources affectée par un mouvement séparatiste armé depuis 1969.

La sécurité est un sujet de préoccupation, a déclaré M. Wenas, citant près de 100 attaques contre le personnel de Freeport depuis 2002.

Après six années sans incident, la situation s'est à nouveau envenimée, avec le meurtre de deux employés de Freeport lors d'incidents distincts en février et mars.

M. Wenas a déclaré que la société était en contact étroit avec l'armée et la police pour faire face à la situation.