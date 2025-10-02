Freeport Indonesia déclare que les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq travailleurs piégés de Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière Freeport Indonesia a déclaré jeudi que les recherches pour retrouver cinq travailleurs disparus à la mine de cuivre et d'or de Grasberg étaient toujours en cours, plus de trois semaines après une coulée de boue mortelle sur le site.

Environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé la mine le 8 septembre, piégeant sept travailleurs. Deux corps ont été retrouvés depuis.

L'exploitant Freeport-McMoRan a déjà déclaré un cas de force majeure à la mine et a revu à la baisse ses estimations de ventes.

"La recherche de nos cinq collègues toujours portés disparus se poursuit sans relâche", a déclaré Katri Krisnati, porte-parole de Freeport Indonésie, dans un communiqué.

"Ce processus de sauvetage à haut risque est également confronté à des défis importants en raison du mouvement des matériaux humides", a ajouté le communiqué.

Les sauveteurs ont creusé deux voies d'accès et déploient des équipements lourds avec des systèmes de contrôle à distance, alors que la zone de recherche s'approfondit et que la circulation de l'air devient plus limitée, a déclaré Freeport.

La société n'a pas immédiatement répondu à une question sur l'état des travailleurs pris au piège.

L'incident, ainsi que la suspension de toutes les activités minières à Grasberg, ont fait bondir les cours mondiaux du cuivre.