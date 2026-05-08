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Freeport Indonesia ajuste le calendrier de reprise de la production à Grasberg ; la reprise complète est reportée à 2028
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec une déclaration de Freeport Indonesia et une citation du directeur général)

Freeport Indonesia a ajusté son calendrier de « reprise de la production » dans sa mine de cuivre souterraine de Grasberg Block Cave (GBC), a déclaré vendredi un porte-parole de la société à Reuters. La mine devrait désormais reprendre pleinement ses activités en 2028.

« L'ajustement de l'objectif de reprise de la production de GBC a été effectué en raison de travaux supplémentaires sur la logistique et les infrastructures de manutention du minerai dans la mine souterraine à la suite de l'incident de septembre dernier », a déclaré Katri Krisnati, porte-parole de Freeport Indonesia, dans un communiqué.

Les activitésde Grasberg ont été touchées par une grave coulée de boue en septembre dernier, à la suite de quoi le directeur général Tony Wenas avait déclaré que la mine ne devrait pas retrouver sa pleine production avant 2027.

Le communiqué publié vendredi fait suite à un communiqué de presse daté de jeudi indiquant que Freeport-McMoRan FCX.N avait repoussé d'un an la reprise de l'exploitation de la mine de Grasberg et visait désormais un retour à pleine production début 2028.

«Les opérations sont actuellement en phase de reprise suite à l'incident survenu dans la mine souterraine de GBC, la production se situant actuellement entre 40% et 50%. La société vise un retour à pleine capacité d'ici début 2028 », a déclaré le directeur général Tony Wenas, cité dans le communiqué de presse.

Des conditions du terrain plus humides que prévu ont nécessité des modifications du système de transport du minerai et des installations annexes afin de garantir la sécurité des opérations, a indiqué la société.

Ce retard est lié aux modifications apportées par Freeport à l'équipement utilisé pour charger le minerai sur les trains, a déclaré la société en avril, après que le minerai souterrain s'est humidifié en raison de l'infiltration d'eau souterraine suite à la fermeture de la mine en septembre.

La production dans les sections non touchées de la mine souterraine GBC a partiellement repris en avril 2026, a déclaré Krisnati.

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