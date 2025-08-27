 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Freeport Indonesia achèvera les réparations de l'usine de Gresik au début septembre
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de "septembre" au paragraphe 1)

Le mineur de cuivre PT Freeport Indonesia prévoit d'achever début septembre les travaux de réparation de sa fonderie en joint-venture à Java Est, a déclaré mercredi un porte-parole de la société.

Les réparations d'une usine d'oxygène ont retardé le démarrage de la fonderie de Gresik, une coentreprise entre Freeport Indonesia et la société japonaise Mitsubishi Materials Corp, qui a fait l'objet d'une maintenance au cours du mois dernier, a déclaré la société.

"Les réparations de l'usine d'oxygène de PT Smelting devraient être terminées au début septembre 2025", a déclaré le porte-parole, Katri Krisnati, sans donner plus de détails.

L'usine, qui absorbe environ 40 % de la production de concentré de cuivre de Freeport provenant de sa mine de Grasberg, a une capacité de production annuelle de 342 000 tonnes métriques de cathodes de cuivre.

Freeport a repris l'exploitation de son autre fonderie de cuivre à Manyar en mai et a commencé à y produire des cathodes de cuivre en juillet.

À la mi-2023, l'Indonésie a interdit les exportations de concentrés de cuivre et d'autres minéraux bruts, mais Freeport a reçu un permis lui permettant de poursuivre ses expéditions jusqu'au 16 septembre.

À la mi-août, elle avait exporté environ 65 % de son quota de concentré de 1,27 million de tonnes.

