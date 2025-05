Freelance : l'activité du premier trimestre pénalisée par la France

AOF - EN SAVOIR PLUS

A l'international, la société a réalisé des revenus consolidés de 71,1 millions d'euros, en croissance de 6% en données publiés et en organique. Freelance souligne qu'il s'agit du " troisième trimestre successif de croissance organique positive, confirmant la stabilisation du nombre de consultants gérés malgré des conditions de marché défavorables ".

" L'incertitude économique persistante contraint nos clients à repousser certains projets informatiques discrétionnaires et à réduire leur recours aux travailleurs indépendants ", explique la société.

(AOF) - Au premier trimestre, Freelance.com a enregistré un chiffre d’affaires de 265,9 millions d’euros. En données comparables, l’activité du spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a reculé de 3% en données comparables. En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 194,8 millions d’euros sur le 1er trimestre, en croissance de 2%. Il a reculé de 5% en organique.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.