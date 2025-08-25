Freelance.com, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acheter-louer.fr

Acheter-louer.fr rappelle que par communiqué de presse du 11 février dernier elle avait annoncé au marché avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour lui permettre de restructurer son endettement hors passif obligataire. Le Tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à sa demande par décision en date du 11 février 2025 a, par jugement en date du 20 août 2025, décider de proroger cette procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 février 2026.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

TME Pharma

TME Pharma annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 euros, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 million réalisée en mai 2025. "Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la société continuera d'informer ses actionnaires", précise la société de biotechnologie au stade clinique.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la convocation de son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu'une proposition d'évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l'engagement de la société en faveur d'une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d'un alignement stratégique. Le cadre de gouvernance proposé s'inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes.

Valneva

Valneva a annoncé que l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d'Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d'effets indésirables graves s'apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente d'Ixchiq aux États-Unis. Cette suspension fait suite à la décision de la FDA le 6 août 2025 de lever l'arrêt temporaire d'utilisation d'Ixchiq chez les personnes de 60 ans et plus à la suite d'un examen des effets indésirables graves.

Worldline

Worldline, spécialiste mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings. Le 22 février dernier, à la suite de la publication des résultats du premier semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline. S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).