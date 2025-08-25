 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,40
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freelance.com, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 25/08/2025 à 09:07

(AOF) - Acheter-louer.fr

Acheter-louer.fr rappelle que par communiqué de presse du 11 février dernier elle avait annoncé au marché avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour lui permettre de restructurer son endettement hors passif obligataire. Le Tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à sa demande par décision en date du 11 février 2025 a, par jugement en date du 20 août 2025, décider de proroger cette procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 février 2026.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

TME Pharma

TME Pharma annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 euros, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 million réalisée en mai 2025. "Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la société continuera d'informer ses actionnaires", précise la société de biotechnologie au stade clinique.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la convocation de son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu'une proposition d'évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l'engagement de la société en faveur d'une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d'un alignement stratégique. Le cadre de gouvernance proposé s'inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes.

Valneva

Valneva a annoncé que l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d'Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d'effets indésirables graves s'apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente d'Ixchiq aux États-Unis. Cette suspension fait suite à la décision de la FDA le 6 août 2025 de lever l'arrêt temporaire d'utilisation d'Ixchiq chez les personnes de 60 ans et plus à la suite d'un examen des effets indésirables graves.

Worldline

Worldline, spécialiste mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings. Le 22 février dernier, à la suite de la publication des résultats du premier semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline. S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).

Valeurs associées

FREELANCE.COM
2,1800 EUR Euronext Paris -0,91%
OSE IMMUNO
6,1200 EUR Euronext Paris -3,16%
TME PHARMA
0,1148 EUR Euronext Paris +5,32%
VALNEVA
3,6660 EUR Euronext Paris -27,33%
WORLDLINE
3,2000 EUR Euronext Paris +3,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 09:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Banques : UniCredit accroît à 26% sa participation dans Commerzbank
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 09:47 

    La banque italienne UniCredit a annoncé lundi avoir porté à 26% sa participation directe dans Commerzbank, renforçant ainsi sa position de premier actionnaire du groupe bancaire allemand. L'établissement milanais, qui détenait jusqu'ici une exposition synthétique ... Lire la suite

  • Des soldats américains devant des véhicules militaires prêts à embarquer à bord d'un avion cargo à Niamey, le 7 juin 2024, lors de la cérémonie du premier départ des troupes américaines du Niger ( AFP / BOUREIMA HAMA )
    Au Sahel, Washington mise sur le commerce pour renouer avec les juntes
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:45 

    "Du commerce, pas de l’aide": au Sahel, Washington déploie sa diplomatie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec un intérêt marqué pour les ressources minières en contrepartie de son appui aux régimes militaires dans la lutte antijihadiste. Les Etats-Unis avaient ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:23 

    Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre ... Lire la suite

  • Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles
    Keurig Dr Pepper va racheter JDE Peet's pour €15,7 mds
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:19 

    Keurig Dr Pepper va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's dans le cadre d’un accord de 15,7 milliards d’euros, a annoncé lundi le groupe américain. Le groupe fusionné prévoit ensuite de séparer ses activités boissons ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank