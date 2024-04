Freelance.com: résultats de l'année 2023, une solide croissance de l'EBITDA (+9%)

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE) publie les résultats financiers de son exercice 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023). Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 avril 2024.

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Avec 321 collaborateurs et un CA proforma de 902.6 M€ en 2023, une présence en France et à l’international (Suisse, Belgique, Maroc, Angleterre, Allemagne), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work », reconnu comme l'un des « Champions de la Croissance 2023 » par Les Echos.