Freelance.com : ralentissement de l'activité en France

(AOF) - Freelance.com recule de 0,92% à 2,16 euros au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 qui ressort en croissance de 3% à 530,1 millions d'euros. Il a reculé de 3% en données comparables. Sur le périmètre France, il s'établit à 388,4 millions d'euros, en hausse de 2%, et sur le périmètre international, à 141,7 millions d'euros, en amélioration de 4%. En organique, l'activité a reculé de 5% en France et progressé de 6% à l'international.

" La décroissance des activités françaises de portage salarial et d'intermédiation a pesé sur la croissance organique du groupe au premier semestre", précise dans un communiqué le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents internes.

"Malgré l'absence de catalyseurs immédiats, la valorisation nous parait toujours attrayante compte tenu de la solidité des fondamentaux et du potentiel de revalorisation en cas de reprise du contexte macroéconomique", souligne TP Icap Midcap, à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 4,2 euros.

"La publication confirme ainsi une tendance déjà observée au premier trimestre, à savoir une croissance tirée par un effet périmètre positif et une décroissance en organique. Dans cette optique, nous pensons toujours que le groupe devrait rester actif sur le terrain du M&A", poursuit le broker.

Il ajoute que, suite à cette publication, ses attentes restent inchangées sur l'exercice: un chiffre d'affaires en croissance publiée de 2,1% et en recul organique de 1,9%.

Freelance.com dévoilera le 20 octobre prochain ses résultats comptant pour le premier semestre 2025.

