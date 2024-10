Freelance.com : rachat de groupe Prium réalisé

(AOF) - Freelance.com a annoncé la réalisation de l’acquisition de 100% des titres du groupe Prium, acteur de portage salarial français créé en 2012 et ayant réalisé 56 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. L’opération a été réalisée sur fonds propres. "Les synergies résultant de ce regroupement devraient permettre de réaliser d'importantes économies d'échelle et de renforcer la compétitivité du groupe Freelance.com sur le marché, tout en conservant une bonne maîtrise de ses marges opérationnelles", souligne le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Ce rapprochement avec Prium intervient après les intégrations d'Openwork en septembre 2023 et de STA en janvier 2024.

