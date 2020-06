Communiqué de presse - 19 juin 2020 - Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), plateforme globale de référence de l'écosystème talents - entreprises, annonce la signature d'une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP'S, 1er réseau d'experts du numérique (70 000 experts). INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 M€ d'euros en croissance de 52%.

Aujourd'hui, au sein d'un monde du travail en constante mutation, Freelance.com accompagne les talents et les entreprises, en s'appuyant sur un ensemble de solutions (sourcing des talents, gestion des ressources, portage salarial, paie, mise en conformité, mobilité internationale...) et sur une prise en charge personnalisée afin d'offrir liberté et sécurité aux organisations comme aux individus.

Avec cette opération, Freelance.com renforce significativement son expertise dans le digital, complète son offre de services (avec notamment une capacité accrue d'engagement au forfait, des offres dédiées au secteur public, la gestion de programmes de grande ampleur...) et pourra s'appuyer sur le plus important écosystème de 70 000 experts dans les PME et les start-up du numérique.

Freelance.com renforce ainsi sa position de leader du travail libéré et offre aux talents et aux entreprises davantage de solutions intelligentes pour faciliter la création de valeur et l'innovation.

Sylvestre Blavet, Président Directeur Général de Freelance.com :

« Nous sommes ravis du rapprochement avec INOP'S, société à la fois rentable et en forte croissance. Il s'agit d'une nouvelle étape qui nous permet de conforter notre leadership sur un jeune marché au potentiel immense et sur lequel beaucoup reste à construire. Le monde du travail est en pleine mutation et nous souhaitons accompagner les changements sociétaux qui s'y opèrent. Avec INOP'S, nous complétons encore un peu plus notre offre de services pour adresser le plus largement possible les besoins des talents comme des entreprises.

L'avenir s'annonce extrêmement intéressant et enthousiasmant pour toutes nos équipes et tous les acteurs du travail libéré. »

Laurent Lévy, Président d'INOP'S :

« Je me réjouis de ce rapprochement avec le groupe Freelance.com et de notre ambition partagée de lancer un grand projet industriel avec l'ensemble de nos équipes. Dans un environnement économique qui se transforme vers plus de valeurs pour les talents et d'agilité des grandes organisations, une forte dynamique de nos équipes respectives à disrupter le marché, un ADN d'innovation profondément ancré dans les gènes de nos organisations... ce rapprochement était tellement évident !

Cette nouvelle approche à 360° de la forte complémentarité de nos savoir-faire va immédiatement bénéficier à l'ensemble de nos clients du secteur privé & public. »



A propos d'INOP'S

Créé en 2009, INOP'S a construit le premier réseau d'experts du numérique regroupant plus de 70 000 PME, startups et indépendants (au sein de sa plateforme XXE dédiée exclusivement à la communauté freelance). La mission d'INOP'S est de faire entrer ces hyper-experts dans les grands comptes du secteur privé et du secteur public pour accélérer leur transformation digitale. Big data, IA, dématérialisation, mobilité, digital workplace, smart city... INOP'S est aujourd'hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution digitale. INOP'S accompagne 26 grands comptes du secteur privé et plus de 300 acteurs du secteur public (ministères, collectivités, institutions...) sur l'ensemble du territoire, à travers plus de 70 marchés cadres et référencements. Pour en savoir plus sur INOP'S : www.inops.fr

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, ... - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 6 implantations internationales (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

Plus d'informations sur Freelance.com

